В РФ подписаны меморандумы о едином подходе к разработке визуального кода страны

Фото: russia.ru/Пресс-служба Национального центра "Россия"

Подписание меморандумов о едином подходе к разработке визуального кода страны состоялось в национальном центре "Россия". Об этом сообщается на сайте центра.

Они направлены на создание единой системы визуальной идентичности России и продвижения традиционных ценностей России через архитектуру, дизайн и прочие визуальные коммуникации.

"Первый документ был подписан с Клубом инвесторов Москвы. Второй документ НЦ "Россия" подписал с акционерным обществом "Марка", – говорится в сообщении.

Как рассказал исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы, который объединяет всех крупнейших застройщиков страны, Владислав Преображенский, для успешного создания архитектурного кода России необходима синергия усилий урбанистов, социологов, историков, культурологов, проектировщиков и строителей.

"Мы будем проводить регулярные консультации, затрагивающие вопросы разработки государственных визуальных кодов в архитектуре, транслирующих государственные ценности и смыслы молодому поколению", – указал он.

При этом второй документ, подписанный с распространителем государственных знаков почтовой оплаты и филателистической продукции "Марка", позволит перенести культурный код страны на марки, почтовые миниатюры и прочую продукцию.

"Мы надеемся, что Национальный центр "Россия" даст нам идеи, которые мы будем продвигать, помимо прочего, классическими цифровыми методами, например в виде красивых почтовых открыток с дополненной реальностью", – подчеркнул председатель совета директоров АО "Марка" Дмитрий Панышев.

Международная выставка-форум "Россия", работавшая в столице с 2023 по 2024 год, с 8 июля прошлого года стала существовать в формате национального центра "Россия". За все время работы выставка вошла в топ-10 самых посещаемых мест мира со дня своего открытия.

