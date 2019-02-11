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11 февраля, 14:48

Сергея Юрского похоронили на Троекуровском кладбище

культура

11 февраля, 14:48

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народный артист РСФСР Сергей Юрский похоронен в понедельник на 21-м участке Троекуровского кладбища. Захоронение расположено недалеко от могил актрисы Натальи Крачковской, писателей Эдуарда Успенского и Владимира Войновича, композитора Владимира Шаинского.

Проводить Юрского в последний путь пришли десятки его коллег и поклонников

Актер умер 8 февраля в своей квартире на юго-западе Москвы. У него остановилось сердце.

Сегодня в родном для Юрского Театре имени Моссовета состоялось прощание с артистом. На церемонию прощания пришли сотни людей с цветами, в том числе народная артистка СССР Вера Васильева, народные артисты РФ Александр Галибин, Евгений Стеблов, Ольга Остроумова, народные артисты России Александр Филиппенко, Иосиф Райхельгауз, Михаил Левитин, Дмитрий Назаров, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Телеграмму с соболезнованиями направил Владимир Путин. По словам главы государства, Юрский мастерски владел профессией, блистательно играл на сценах ведущих театров страны, создавая достоверные и незабываемые образы. Министр культуры Владимир Мединский отметил, что герои Юрского "сохранятся в сердцах миллионов людей самых разных поколений", а его наследие – "щедрый вклад в сокровищницу отечественной культуры".

Сергей Собянин, в свою очередь, назвал Сергея Юрского выдающимся актером. По его словам, работы артиста вдохновляли несколько поколений зрителей. По словам главы комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме Евгения Герасимова, в память об актере на доме, где он жил, появится мемориальная табличка.

Коллега Юрского по фильму "Любовь и голуби" Александр Михайлов в разговоре с порталом Москва 24 назвал его "уникальным и замечательным артистом". Режиссер Владимир Меньшов сообщил, что уход Сергея Юрьевича – это колоссальная потеря для культуры. По его словам, он был соединительным элементом между писателями, музыкантами, художниками, режиссерами и актерами.

Прощание с российским артистом Сергеем Юрским состоится 11 февраля

Юрский родился 16 марта 1935 года в семье учительницы музыки и режиссера. Закончил факультет правоведения в Ленинградском университете. Там он присоединился к студенческому театру. Это побудило его отказаться от нелюбимого ремесла и поступить в театральный университет Ленинграда.

За свою долгую творческую биографию Сергей Юрский исполнил около пятидесяти экранных ролей. Он получил большой успех, снявшись в таких картинах, как "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину" и других. Поворотной в творческой карьере стала работа Сергея Юрского в роли Остапа Бендера в фильме "Золотой теленок" в 1968 году.

Был одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Там же он выступил как режиссер, поставив такие спектакли, как "Тема с вариациями", "Правда – хорошо, а счастье лучше", "Не было ни гроша, да вдруг алтын" и другие.

В театре "Школа современной пьесы" он выступил постановщиком и актером в спектаклях "Стулья" Ионеско, "Провокация" Вацетиса и "Вечерний звон. Ужин у товарища Сталина" по пьесе Иона Друцэ. Награжден премией "Золотая маска" (1998), лауреат всесоюзных и международных конкурсов и фестивалей.

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