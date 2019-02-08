Мединский выразил соболезнования близким Сергея Юрского

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Владимир Мединский выразил соболезнования близким актера и режиссера Сергея Юрского, скончавшегося на 84-ом году жизни, отметив, что его герои "сохранятся в сердцах миллионов людей самых разных поколений".

"Из жизни ушел великий актер, режиссер, человек редкого таланта и огромной созидательной энергии, глубоко преданный искусству и зрителям. С именем Сергея Юрского связаны десятки ярких, запоминающихся, всенародно любимых ролей, блестяще исполненных им в кино и на театральной сцене", – говорится в телеграмме на сайте Минкультуры РФ.

Мединский подчеркнул, что наследие, оставленное Юрским, – это "щедрый вклад в сокровищницу отечественной культуры".

Ранее соболезнования семье артиста выразил Сергей Собянин. Мэр Москвы назвал Сергея Юрского выдающимся актером. По его словам, работы артиста вдохновляли несколько поколений зрителей.

Юрский скончался 8 февраля в своей квартире на юго-западе Москвы. У него остановилось сердце.

Актер сыграл около 50 экранных ролей и воплотил много полюбившихся зрителям образов. Он снялся в таких легендарных фильмах, как "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину" и других.

Прощание с артистом состоится 11 февраля в Театре имени Моссовета. Местом похорон Юрского может стать Троекуровское кладбище. По словам главы комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме Евгения Герасимова, в память об актере на доме, где он жил, появится мемориальная табличка.