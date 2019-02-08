Мединский выразил соболезнования близким Сергея Юрского

Владимир Мединский выразил соболезнования близким актера и режиссера Сергея Юрского, скончавшегося на 84-ом году жизни, отметив, что его герои "сохранятся в сердцах миллионов людей самых разных поколений".
"Из жизни ушел великий актер, режиссер, человек редкого таланта и огромной созидательной энергии, глубоко преданный искусству и зрителям. С именем Сергея Юрского связаны десятки ярких, запоминающихся, всенародно любимых ролей, блестяще исполненных им в кино и на театральной сцене", – говорится в телеграмме на сайте Минкультуры РФ.
Мединский подчеркнул, что наследие, оставленное Юрским, – это "щедрый вклад в сокровищницу отечественной культуры".
Ранее соболезнования семье артиста выразил Сергей Собянин. Мэр Москвы назвал Сергея Юрского выдающимся актером. По его словам, работы артиста вдохновляли несколько поколений зрителей.
Актер сыграл около 50 экранных ролей и воплотил много полюбившихся зрителям образов. Он снялся в таких легендарных фильмах, как "Любовь и голуби", "Королев", "Выбор Цели", "Республика ШКИД", "Ищите женщину" и других.
Прощание с артистом состоится 11 февраля в Театре имени Моссовета. Местом похорон Юрского может стать Троекуровское кладбище. По словам главы комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме Евгения Герасимова, в память об актере на доме, где он жил, появится мемориальная табличка.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.