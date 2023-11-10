Внучка Соломина опровергла сведения об ухудшении его состояния

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Внучка художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина опровергла сообщения о том, что его состояние ухудшилось, сообщает RT.

По ее словам, у Соломина были сложности с левой частью тела, однако сейчас левая рука и нога двигаются нормально. Проблем с памятью и речью у народного артиста СССР также нет.

"Юрий Мефодьевич всех узнает, все факты воспринимает и помнит", – сказала его внучка.

Народного артиста СССР госпитализировали 6 ноября после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу с инсультом.

7 ноября стало известно, что он находится в реанимации. Позже внучка артиста рассказала, что его переводят из реанимации в обычную палату. По ее словам, Соломин находится в нормальном состоянии. Как уточнила внучка артиста, у него обострились некоторые старые травмы.

Позднее директора Малого театра Тамара Михайлова сообщила об улучшении состояния Соломина.

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