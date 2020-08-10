Стала известна дата выхода фильма "Мулан" в российский прокат

Фото: "Дисней Студиос"
Кинопрокатчики назвали официальную дату выпуска фильма "Мулан" в российский прокат. Об этом сообщает портал "Кинопоиск".
Картина производства Disney появится на экранах 4 сентября.
Изначально "Мулан" планировали представить 27 марта, однако из-за распространения коронавируса премьеру отменили. Впоследствии дата показа поменялась еще раз.
Примечательно, что "Мулан" покажут в кино только в тех странах, где официально не запущен стриминговый сервис Disney+.
Кроме того, стала известна дата премьер еще двух ожидаемых фильмов. Так, 10 сентября в кинотеатрах покажут многократно переносимых "Новых Мутантов" и новый фильм Кристофера Нолана "Довод".