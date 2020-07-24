Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма "Мулан"

13:23
Фото: wdsspr.ru
Выход в прокат голливудского блокбастера "Мулан" отложили на фоне ситуации с пандемией коронавируса. При этом новая дата премьеры фильма киностудии Walt Disney Company не называется, передает CNBC.
Предполагалось, что российские зрители увидят ленту "Мулан" на больших экранах уже 20 августа. "В последние несколько месяцев стало ясно, что в отношении релизов наших фильмов в условиях глобального кризиса в области здравоохранения ничего не может быть записано на каменных скрижалях", – объяснили перенос в студии.
Отмечается, что картина "Мулан" теперь находится с предыдущим статусом, в результате премьера откладывается на неопределенный срок.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 15 миллионов случаев заражения, свыше 619 тысяч человек скончались.
Ранее говорилось, что премьеру фильма "Довод" режиссера Кристофера Нолана перенесли в третий раз. На этот раз новая дата релиза неизвестна.
С 31 июля возобновят работу театры и кинотеатры в Подмосковье
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