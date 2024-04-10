10 апреля, 16:53Культура
Оперного певца Евгения Кунгурова похоронят в поселке Заречном Свердловской области
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Прощание с оперным певцом Евгением Кунгуровым состоится 11 апреля на Троекуровском кладбище, после чего его похоронят в родном поселке Заречном в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора артиста Сергея Пудовкина.
Он уточнил, что прощание пройдет в 15:00.
"Затем его повезут на родину хоронить, здесь не будут", – добавил директор певца.
Кунгурова нашли мертвым 8 апреля. По словам представителя экстренных служб, полицию вызвала жена артиста, которая и обнаружила его тело.
Предварительно, артист покончил с собой, у него были проблемы с психическим здоровьем. До этого певец якобы заявил жене в СМС, что желает смерти, она вызвала экстренные службы, но было поздно.
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