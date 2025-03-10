В Николо-Архангельском крематории простились с режиссером Шерстобитовым

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Церемония прощания с кинопродюсером, режиссером и сценаристом Ильей Шерстобитовым прошла в Николо-Архангельском крематории в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает ТАСС.

На прощание пришли близкие, друзья, коллеги и студенты Института кино и телевидения (ГИТР), где Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры.

"Я уважаю своего дорогого мастера. Вы знаете, он был убежденным человеком, а ведь это очень непросто, потому что такие люди должны заражать всех своими мыслями. Чтобы заразить верой во что-то, он искренне верил сам", – подчеркнул коллега и студент режиссера.

По словам близких кинопродюсера, он научил их тому, что в жизни нет ничего невозможного.

Одна из его студенток отметила свою веру в то, что продолжит нести вложенное мастером, говорить его словами и думать его мыслями.

О смерти Шерстобитова стало известно 5 марта. Ему было 48 лет. Предварительной причиной смерти назвали проблемы с сердцем.

Как рассказали в Институте кино и телевидения, кинопродюсеру стало плохо, после чего его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Там Шерстобитову провели операцию, подключили его к аппарату ИВЛ. В ГИТР добавили, что режиссер сам сообщил о своей госпитализации коллегам, попросив перенести занятия со студентами.

