В ГИТР допустили, что режиссер Шерстобитов умер из-за проблем с сердцем

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Режиссер Илья Шерстобитов мог умереть из-за проблем с сердцем, сообщили ТАСС в Институте кино и телевидения (ГИТР).

По словам собеседника агентства, кинопродюсеру стало плохо, после чего его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Там Шерстобитову провели операцию, подключили его к аппарату ИВЛ. В ГИТР рассказали, что режиссер сам сообщил о своей госпитализации коллегам, попросив перенести занятия со студентами.

"Он до конца думал о студентах, в субботу у него должны были быть занятия. Он позвонил из Склифосовского и попросил передать, что у него будет отмена занятий и когда он выйдет из больницы, он их возместит", – сказали в Институте кино и телевидения.

Шерстобитов родился 11 апреля 1976 года. Он окончил факультет журналистики МГУ, затем прошел обучение на режиссерском факультете Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова и Высшие курсы сценаристов и режиссеров. В 1995 году Шерстобитов начал работать на ВГТРК, в 2001 году стал главным редактором журнала "Башня".

Он был мастером на факультете режиссуры ГИТР и продюсером более 20 фильмов и сериалов. Среди них – "Шаги", "Каникулы президента", "Вспоминая тебя", "Фанаты" и другие.