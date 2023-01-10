Актрису Елену Проклову прооперировали после перелома ноги

Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/ Евгений Рухмалев

Российскую актрису и телеведущую, заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову прооперировали после перелома ноги. В настоящее время она находится в Боткинской больнице. Об этом артистка сообщила ТАСС.

По словам актрисы, она ударилась во время репетиции спектакля "Розыгрыш" в период гастролей в Крыму. Проклова отметила, что не сразу догадалась о полученной травме.

"Я об этом не знала, сыграла первый спектакль, и только на следующий день мы узнали, что у меня перелом. Но сыграли еще пять спектаклей, я ездила на коляске с гипсом", – сказала актриса.

Врачи диагностировали у нее перелом ноги со смещением.



Проклова рассказала, что местные зрители с пониманием отнеслись к ее выступлению на сцене в инвалидном кресле и гипсе. Также артистка поблагодарила врачей, которые провели операцию, и сообщила, что собирается восстановиться за месяц к началу новых гастролей.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил о продолжении обследования в больнице. Он отметил, что будет сообщать о своем здоровье в телеграм-канале "Бесогон". Накануне стало известно, что Михалкова положили в столичную больницу с гриппом. Позже режиссера перевели в реанимацию в московскую больницу № 52.

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