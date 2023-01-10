16:33Культура
Невестка Светличной рассказала о состоянии актрисы
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Невестка российской актрисы Светланы Светличной Ольга Калимбет рассказала о состоянии артистки, которая с ноября прошлого года пребывает в одной из столичных больниц.
"Никакого крайне тяжелого (состояния. – Прим. ред.) нет, просто сопутствующие заболевания сезонные, которые сейчас. Грипп, все это. Восстанавливается после всяких болячек", – передает РИА Новости ее слова.
Ранее Калимбет опровергла информацию о том, что актриса была госпитализирована в психиатрическую больницу. Она пояснила, что Светличную положили в больницу в связи с плохим самочувствием. Ее состояние оценивалось как стабильное.
Женщина призналась, что в палату 82-летней артистки никого не пускали из-за эпидемиологической обстановки, однако можно было делать передачки.
В ноябре 2021 года СМИ сообщали, что Светличная якобы госпитализирована из-за поражения сосудов головного мозга. Позднее эту информацию опровергли в Гильдии киноактеров.
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