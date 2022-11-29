Невестка Светличной опровергла госпитализацию актрисы в психиатрическую больницу

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Невестка актрисы Светланы Светличной Ольга Калимбет опровергла информацию о том, что артистка была госпитализирована в психиатрическую больницу. Об этом сообщается в телеграм-канале Zvezdanews.

Она пояснила, что Светличную госпитализировали в связи с плохим самочувствием. Ее состояние оценивается как стабильное.

"По словам Калимбет, доктора никого не пускают в палату 82-летней артистки из-за эпидемиологической обстановки, но разрешают делать передачки", – говорится в публикации.

Год назад, в ноябре 2021 года, СМИ сообщили, что Светличная якобы госпитализирована из-за поражения сосудов головного мозга. Позднее эту информацию опровергли в Гильдии киноактеров.

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