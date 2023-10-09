Лидер группы ДДТ Шевчук рассказал о своем состоянии после перенесенного инфаркта

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Самочувствие лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, который перенес инфаркт миокарда в сентябре, хорошее. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на артиста.

"Чувствую себя хорошо. Прохожу реабилитацию", – отметил он.

9 октября группа ДДТ на своем сайте сообщила о переносе концертов в Тель-Авиве, Белграде и Лимассоле на другие даты из-за прохождения лидером группы Юрием Шевчуком реабилитации после перенесенного инфаркта.

Уточнялось, что инфаркт миокарда Шевчук перенес в сентябре, до середины декабря он будет проходить курс реабилитации.

Сейчас выступления группы ДДТ запланированы в Дубае 3 января 2024 года, в Тель-Авиве – 6 января, в Белграде – 10 января, в Лимассоле – 11 мая.

Ранее стало известно, что выступления группы ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге были отложены на неопределенный срок. Новые даты концертов еще не названы.

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