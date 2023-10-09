Лидер группы ДДТ Шевчук перенес инфаркт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Концерты ДДТ в Тель-Авиве, Белграде и Лимассоле перенесены на другие даты из-за прохождения лидером группы Юрием Шевчуком реабилитации после перенесенного инфаркта. Об этом сообщается на официальном сайте группы ДДТ.

Уточняется, что инфаркт миокарда Шевчук перенес в сентябре, до середины декабря он будет проходить курс реабилитации.

Сейчас выступления группы ДДТ запланированы в Дубае 3 января 2024 года, в Тель-Авиве – 6 января, в Белграде – 10 января, в Лимассоле – 11 мая. По сообщению коллектива, все купленные билеты действительны на новые даты и не требуют обмена. Зрители, которые не смогут посетить концерт в эти дни, смогут сдать билеты в официальных кассах и вернуть деньги.

"Юрий чувствует себя хорошо. Всем добра и мира! До встречи на концертах", – добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что выступления группы ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге были отложены на неопределенный срок. Новые даты концертов еще не названы.

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