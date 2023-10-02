02 октября, 18:21Культура
Александр Швыдкой находится в реанимации в тяжелом состоянии
Фото: телеграм-канал Alexander Shvydkoy
Сын бывшего министра культуры России Михаила Швыдкого Александр находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом рассказали в больнице.
"Пациент находится в реанимации, общее состояние тяжелое, дышит самостоятельно", – передает РИА Новости сообщение медиков.
Ранее в Сети распространилась информация о падении 43-летнего Швыдкого-младшего на Большой Грузинской улице в Москве. После этого СМИ писали, что его доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и переломом основания черепа.
При этом возлюбленная Швыдкого Лилия сообщила, что ее просили не комментировать обстоятельства произошедшего. Другие близкие также отказались предоставлять какую-либо информацию.
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