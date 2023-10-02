Александр Швыдкой находится в реанимации в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал Alexander Shvydkoy

Сын бывшего министра культуры России Михаила Швыдкого Александр находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом рассказали в больнице.

"Пациент находится в реанимации, общее состояние тяжелое, дышит самостоятельно", – передает РИА Новости сообщение медиков.

Ранее в Сети распространилась информация о падении 43-летнего Швыдкого-младшего на Большой Грузинской улице в Москве. После этого СМИ писали, что его доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и переломом основания черепа.

При этом возлюбленная Швыдкого Лилия сообщила, что ее просили не комментировать обстоятельства произошедшего. Другие близкие также отказались предоставлять какую-либо информацию.



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