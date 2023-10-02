Возлюбленная Александра Швыдкого рассказала о его состоянии

Фото: телеграм-канал Baza

Возлюбленная Александра Швыдкого – сына экс-министра культуры РФ Михаила Швыдкого – Лилия в беседе с журналистами, попросившими ее ответить на вопрос о состоянии мужчины, сообщила, что ее просили не комментировать обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает телеканал "360".

Ранее в Сети появилась информация о падении 43-летнего Швыдкого-младшего на Большой Грузинской улице в Москве. После этого, согласно распространенной информации, его доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и переломом основания черепа.

"Меня попросили отвечать: "Без комментариев". Поэтому извините", – сказала женщина.

При этом на вопрос, все ли в порядке с Александром, она ответила "да".

Давать комментарии о состоянии здоровья сына экс-министра культуры также отказался его брат Сергей и помощница Михаила Швыдкого.

До этого актер Юрий Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации. СМИ перед этим сообщили, что он попал в больницу. Стоянов, комментируя подобные сообщения, объяснил, что приехал в больницу сдать анализы и на плановый осмотр.

