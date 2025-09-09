Форма поиска по сайту

09 сентября, 18:20

Американский писатель Дэн Браун выпустил новую книгу "Тайна из тайн"

Фото: ТАСС/Zuma/Charlotte Graham

Американский писатель Дэн Браун выпустил новую книгу "Тайна из тайн". Об этом он сообщил в своем аккаунте в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)

Браун отметил, что работал над произведением 8 лет.

История станет продолжением приключений профессора Гарвардского университета Роберта Лэнгдона, известного фанатам писателя как герой книги "Код да Винчи". Только на этот раз события происходят в столице Чехии Праге.

Среди популярных работ писателя также книги "Ангелы и Демоны" и "Инферно".

Ранее вышел новый роман писателя Захара Прилепина "Тума о Степане Разине". Местами действия романа стали казачий Дон, Крым и Соловецкий монастырь. Презентация романа состоялась на книжном фестивале "Красная площадь".

