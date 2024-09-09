Прощание с Масляковым пройдет на площадке "Планета КВН" в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Прощание с телеведущим КВН Александром Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" в Москве. Об этом заявил секретарь площадки, передает РИА Новости.

Время проведения церемонии пока уточняется.

Заслуженный деятель искусств России Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Свои соболезнования в связи с утратой семье Маслякова принес Владимир Путин. Глава государства обратил внимание, что руководитель КВН определял облик и олицетворял отечественное телевидение.

Сожаление о его смерти также выразили комики и бывшие игроки КВН. Так, Михаил Галустян отметил, что многие выходцы передачи КВН в настоящее время занимают лидирующие позиции на российском телевидении, в кино и шоу-бизнесе. В свою очередь, телеведущий Павел Воля поблагодарил Маслякова "за юность и путевку в жизнь".

В память об артисте москвичи возложили цветы к молодежному центру "Планета КВН". В свою очередь, источник из окружения Маслякова сообщил, что 11 сентября его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.