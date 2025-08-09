Прощание с народным артистом РФ Владимиром Сафроновым началось в Малом театре

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Церемония прощания с народным артистом России, театральным педагогом Владимиром Сафроновым началась в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра. Об этом сообщает РИА Новости.

Гроб с телом артиста установили в центре фойе, рядом стоит памятный портрет актера.

Десятки людей пришли к зданию театра с цветами. Среди них присутствуют ученики его мастерской, коллеги из Высшего театрального училища имени Щепкина, а также коллектив Малого театра, в том числе главный режиссер Малого театра, заслуженный артист России Алексей Дубровский и народный артист РФ Валерий Афанасьев.

Ученики актера, студенты Высшего театрального училища имени Щепкина, коллеги и учащиеся мастерской Сафронова прислали венки.

"Любимому художественному руководителю", – указано на одном из них.

Сафронов умер в возрасте 84 лет 5 августа.

Артист окончил Щепкинское театральное училище. После начал работать в Первом Московском областном драматическом театре. Также он служил в Театре имени А. С. Пушкина, сыграв в спектаклях "Зыковы", "Драматическая песня", "Обломов" и других.

В 1972 году Сафронов стал актером Малого театра. Там он сыграл примерно 60 ролей, среди которых – Погуляев в спектакле "Пучина", Борис в "Грозе", Досужев в "Доходном месте", а также Татищев в "Дмитрии Самозванце и Василии Шуйском" и Салай Салтаныч в "Последней жертве".

Сафронов запомнился зрителям и своими ролями в исторических постановках Малого театра. Он принимал участие в представлениях "Царь Федор Иоаннович", "Князь Серебряный", "Царь Иоанн Грозный", "Царь Борис". За свои труды артист был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени в 1997 году. Помимо этого, в 2006-м ему присвоили звание народного артиста России.

