Худрука "Электротеатра Станиславский" Юхананова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Художественного руководителя "Электротеатра Станиславский" Бориса Юхананова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает РИА Новости.

Юхананов умер 5 августа на 68-м году жизни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Прощание с режиссером прошло 7 августа. На церемонии находились около сотни людей – родные, друзья и коллеги, в том числе ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

Слова соболезнования выразил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Ветки передали департамент культуры Москвы, худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, продюсер Александр Дулерайн, ГИТИС, театры "Шалом", Театр на Малой Бронной.

Юхананов окончил режиссерский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. В качестве педагога стал работать в 1988 году в Ленинградском свободном университете. Также он преподавал в Свободной академии в Москве и Мастерской Индивидуальной Режиссуры МДТ имени К. С. Станиславского ("Электротеатр Станиславский"). В 2013 году Юхананов стал его художественным руководителем.

За карьеру деятель культуры представил свыше 100 театральных постановок, в том числе "Хохороны", "Принципы Чучхе", "Чайка", "Книга висячих садов", "Кафка в Афинах". Помимо этого, Юхананов снимал кинофильмы. В числе его работ – "Дзенбоксинг", "Назидание", "Крылья", "Игрушка", "Зоопарк".

