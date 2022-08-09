Актера Филиппенко, заболевшего коронавирусом, выписали из больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Советского и российского актера театра и кино Александра Филиппенко, ранее заразившегося коронавирусом, выписали из больницы после лечения. Сейчас он находится на реабилитации. Об этом сообщает РИА Новости.

"У меня все закончилось, я сейчас по планам врачей нахожусь на реабилитации. Все позитивно, хорошо, спокойно. Медленно и не волнуясь идти по указаниям врачей, вот и все", – сообщил актер.

По его словам, он стабильно идет на поправку. Также актер выразил благодарность врачам, которые его лечили.

"Самое главное – температура 36,2 и кашля нет. Все очень хорошо", – сказал Филиппенко.

Ранее актер рассказал о своем самочувствии после госпитализации. По его словам, в больницу он попал еще несколько дней назад. Изначально он планировал отсидеться на даче до выздоровления, но после все же обратился за помощью к медикам.

В этот же день стало известно, что коронавирусом заразилась телеведущая и актриса Юлия Высоцкая. В своем телеграм-канале она написала, что спектакли с ее участием отменили. Позже актриса сообщила о выявленном у нее "Омикроне".