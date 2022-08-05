Высоцкая назвала симптомы "Омикрона" после заражения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Телеведущая Юлия Высоцкая назвала слабость, кашель и повышенную температуру симптомами "Омикрона", которым заразилась накануне. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на личный блог актрисы.
"В понедельник – слабость и першило горло, во вторник был легкий кашель, в среду – тяжелая ночь, температура поднялась. Утром сделала ПЦР, но собиралась в театр. Ответ пришел в 16:30, поэтому объявление об отмене спектаклей пришлось дать настолько неожиданно", – поделилась Высоцкая.
Высоцкая также сообщила, что испытывает панику из-за того, что не знает, как обезопасить близких от заражения. Кроме того, по словам актрисы, она прошла вакцинацию, постоянно носила маску в общественных местах и дезинфицировала руки.
Актриса посоветовала россиянам не игнорировать недомогание. Она уточнила, что у заболевших "Омикроном" не встречается потеря вкуса и обоняния, а также может не повышаться температура. О таких особенностях заболевания актрисе рассказали врачи.
Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков назвал симптомы новых подвидов "Омикрона". Они могут вызвать сильный насморк, а также длительную боль в горле, сопровождающуюся отеком и покраснением. По словам специалиста, подвиды имеют свойство развиваться в месте инфицирования, например в рото- и носоглотке.
Насморк нужен, чтобы физически вымыть с обратным током попавший вирус. В составе слизи, выделяющейся из носа, будет много погибших нейтрофилов с образованием нейтрофильных сеток, объяснил врач.
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