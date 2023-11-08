В Малом театре прокомментировали состояние перенесшего инсульт Соломина

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Состояние народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, который ранее перенес инсульт, не изменилось. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

По ее словам, он остается в больнице и "есть некоторые трудности". При этом она не подтвердила информацию о том, что у артиста парализовало левую сторону тела, о чем ранее сообщали некоторые телеграм-каналы.

Народного артиста СССР госпитализировали 6 ноября после того, как он потерял сознание. Некоторые телеграм-каналы писали, что Соломину стало плохо во время прогулки и его положили в больницу с инсультом.

7 ноября стало известно, что он находится в реанимации. Позже внучка артиста рассказала, что его переводят из реанимации в обычную палату. По ее словам, Соломин находится в нормальном состоянии. Как уточнила внучка артиста, у него обострились некоторые старые травмы.

Позднее Михайлова сообщила об улучшении состояния Соломина.

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