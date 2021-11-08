Концертный директор Серова рассказал о состоянии здоровья артиста

Фото: ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Госпитализированный с коронавирусом певец Александр Серов чувствует себя хорошо. Об этом РИА Новости сообщил концертный директор артиста Александр Федорков.

По его словам, Серов даже успел поработать в студии в дистанционном формате. По поводу выписки ему пока ничего не известно.

"Серов в хорошей форме, с голосом все в порядке", – сказал Федорков.

О том, что 67-летний певец был экстренно госпитализирован с коронавирусом, стало известно 9 октября. Сообщалось, что Серова доставили в реанимацию одной из московских клиник с 75% поражением легких.

Позже его дочь сообщила, что артист проходит интенсивное лечение и находится под контролем специалистов. Также она поблагодарила всех, кто интересуется самочувствием отца, и призвала верить в лучшее.