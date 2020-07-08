Кинотеатры Москвы могут возобновить работу с 1 августа – Толстой

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Столичные кинотеатры могут открыть с 1 августа, сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
По его словам, сейчас важно разработать модель привлечения в них людей, поскольку пока прогнозируемая посещаемость составляет 20%.
Он добавил, что необходимо не просто открыть кинотеатры, а понять, что они будут показывать.
"Сейчас разрабатывается модель того, как привлечь, вернуть людей в кинотеатры и какой контент показать", – цитирует Толстого РИА Новости.
Ранее состоялось заседание совета Фонда кино с участием министра культуры РФ Ольги Любимовой, где обсудили возможные меры поддержки киноотрасли.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что в РФ кинотеатры откроются 15 июля. Также он отмечал, что возобновляют нормальную работу организации культурной и туристической сферы.
Сергей Собянин с 9 июня отменил обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. В столице открылись организации услуг, общественные пространства и парки. При этом масочный режим в городе сохраняется.
В Крыму с 1 июля откроют кинотеатры и детские лагеря
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