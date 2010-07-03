Выставку Пикассо подготовили к юбилею ВДНХ

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Фото: www.mos.ru/Н.С. Гончарова. Натюрморт с зеленой бутылкой. 1908–1909 годы
Выставка керамики Пабло Пикассо и редких картин русских живописцев пройдет в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ с 31 июля по 3 ноября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В числе экспонатов – натюрморты, портреты, пейзажи, а также керамические вазы и панно, созданные с конца XVIII века по 1970-е годы. Все они хранятся в фондах Ульяновского областного художественного музея, а жители столицы впервые увидят эти уникальные работы в таком составе. Выставку произведений Поленова, Пластова, Верещагина и Пикассо приурочили к 80-летию ВДНХ.
В частности, посетителям павильона "Рабочий и колхозница" покажут керамику, расписанную самим Пабло Пикассо. В числе работ легендарного испанского и французского мэтра – ваза "Сова", декоративные панно "Голова быка" и "Танец". Кроме того, часть экспозиции посвятят одному из выдающихся советских художников – Аркадию Пластову.
Сотрудники ВДНХ пояснили, что выставка произведений из коллекции Ульяновского художественного музея пройдет в рамках программы межмузейного обмена "Резидент". "Свои лучшие экспонаты на главной выставке страны уже представили Государственный музей Владимира Маяковского, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей Михаила Булгакова, Самарский художественный музей", – рассказали в пресс-службе ВДНХ.
Гостям ВДНХ напомнили, что вход на выставки проекта "Резидент" – бесплатный по будням с 11:00 до 15:00, а также в каждое третье воскресенье месяца.
5 июля в честь 80-летия ВДНХ с космодрома Восточный запустили космический спутник. После выхода на орбиту аппарат отделился от блока, теперь он будет курсировать вокруг планеты, передавая радиосигналы на Землю с информацией о главной выставке страны. За сутки спутник будет делать 16 витков вокруг Земли.
В 2019 году ВДНХ исполнится 80 лет. В честь юбилея организуют фестивали, концерты и выставки. В программу вошли фестиваль "Вдохновение", образовательный проект "Знание. ВДНХ", фестиваль духовых оркестров и проект "Музыка на крыше".
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