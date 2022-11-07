Певица Разина заявила, что у создателя "Ласкового мая" были проблемы с алкоголем

Фото: youtube.com/Чернильное небо

Советская и российская поп-певица Светлана Разина рассказала, что создатель "Ласкового мая" Сергей Кузнецов злоупотреблял алкоголем. Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Он давно болел, у него серьезные проблемы с печенью. Общался только со своим кругом. Они там все немножко выпивают. У них такая беда общая, у них у всех такой образ жизни разгульный, поэтому это, к сожалению, плохо заканчивается", – сказала она.

Однако Разина подчеркнула, что Кузнецов был открытым и приятным человеком. У него не было звездной болезни, добавила она. Как отметила певица, создатель "Ласкового мая" всегда помогал тем, кто к нему обращался, у кого были проблемы в шоу-бизнесе.

"Такая тусовка изгоев. Это такие люди – открытые, чистые, поэтому им все шишки и доставались", – резюмировала она.

Ранее стало известно, что создатель коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов умер в возрасте 58 лет.

По предварительной информации, композитор скончался из-за проблем с сердцем. Это подтвердили представители концертного агентства, которое отвечало за организацию творческого вечера Кузнецова.

За пару дней до смерти Кузнецов выступил в Оренбурге в "Марсовом поле", собрав при этом полный зал слушателей. На творческом вечере были исполнены знаменитые композиции, которые артист написал за более чем 35 лет своей карьеры.

Позднее появилась информация, что Кузнецова похоронят 13 ноября в Оренбурге.

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