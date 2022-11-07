07 ноября, 18:48Культура
Создателя "Ласкового мая" Сергея Кузнецова похоронят 13 ноября
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Российского композитора, автора песен "Ласкового мая" и создателя коллектива Сергея Кузнецова похоронят 13 ноября в Оренбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника композитора Рината Масягутова.
"Прощание и похороны пройдут в воскресенье. Похоронный зал в городе Оренбурге на улице Монтажников, 29Б. Название кладбища сейчас не могу сказать – завтра решится", – рассказал Масягутов.
О том, что Кузнецов умер в возрасте 58 лет, стало известно в понедельник, 7 ноября. По предварительной информации, композитор скончался из-за проблем с сердцем. Теорию подтвердили представители концертного агентства, которое отвечало за организацию творческого вечера композитора.
Известно, что за пару дней до смерти Кузнецов выступил в Оренбурге в "Марсовом поле", собрав при этом полный зал слушателей.
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