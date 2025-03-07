Прощание с режиссером Шерстобитовым пройдет в Николо-Архангельском крематории

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Церемония прощания с кинопродюсером, режиссером и сценаристом Ильей Шерстобитовым пройдет в Николо-Архангельском крематории в 15:00 в понедельник, 10 марта. Об этом рассказали в пресс-службе Института кино и телевидения (ГИТР).

Также все желающие смогут присоединиться к отпеванию. Оно состоится в храме Святителя Филиппа Митрополита Московского в 13:00.

Шерстобитов скончался 5 марта. Ему было 48 лет. Предварительной причиной смерти назвали проблемы с сердцем.

Как рассказал инсайдер, кинопродюсеру стало плохо, после чего его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Там Шерстобитову провели операцию, подключили его к аппарату ИВЛ. В ГИТР рассказали, что режиссер сам сообщил о своей госпитализации коллегам, попросив перенести занятия со студентами.

Режиссер родился 11 апреля 1976 года. Он окончил факультет журналистики МГУ, позже продолжив обучение на режиссерском факультете Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова и также пройдя Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры ГИТР и продюсером более 20 фильмов и сериалов, среди которых "Шаги", "Каникулы президента", "Вспоминая тебя", "Фанаты" и многие другие. Помимо продюсерской деятельности, он также занимался режиссурой и написанием сценариев.