Netflix снимет сериал о пропавших в пещере Тхам Луанг школьниках

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Американский стриминговый сервис Netflix снимет сериал о спасении 12 школьников футбольной команды и их тренера из пещеры Тхам Луанг в Таиланде. Об этом сообщает газета Кhaosod.

Официальный представитель правительства Таиланда Верачон Сукондхапатипака отметил, что производством сериала займется компания SK Global Entertainment. Она получила эксклюзивное право на интервью со школьниками и их тренерами. Сам сериал выйдет под брендом Netflix Original.

Он добавил, что спортсмены и их наставник получат по три миллиона батов (около 6,3 миллиона рублей). Еще часть средств пойдет организациям и фондам, которые участвовали в спасении детей.

В свою очередь, пресс-секретарь Creative Media Сирисак Качапатчарин добавил, что футболистам и тренеру запретят давать интервью без разрешения SK Global Entertainment.

12 подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars и их тренер пропали 23 июня 2018 года. Они отправились в поход в пещеру Тхам Луанг. Когда группа была уже под землей, начался ливень, вызвавший подъем воды в тоннелях. Их искали десять дней. Операция по спасению длилась трое суток.

Ранее стало известно, что Netflix приобрел права на экранизацию романа колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса "Сто лет одиночества". Сериал выйдет на испанском языке с английскими субтитрами.

