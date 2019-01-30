5 причин начать смотреть "Матрешку" – новый сериал на Netflix

Не знаете, какой новый сериал выбрать? 1 февраля на Netflix стартует фантастический телепроект с очень русским названием "Матрешка". Главную героиню сериала, кстати, зовут Надя, а похожа она... на Аллу Пугачеву в молодости.

Видео: YouTube/Netflix

1. Создатель – девушка с юмором и регалиями

Сериал придумала американская клоунесса Эми Полер. Она – экс-резидент скетч-шоу Saturday Night Live, лауреат "Эмми" и "Золотого глобуса", а главное – звезда одного из лучших юмористических телепроектов 2010-х "Парки и зоны отдыха".

2. История без конца и смерти

На "Матрешку" стоит обратить внимание в первую очередь фанатам фильмов о "временной петле" – американского "Дня сурка" или советского "Зеркала для героя". В двух словах, "Матрешка" – история жизни ветреной девицы Нади. В день своего рождения, после ураганной вечеринки, она погибает, а потом просыпается живой и здоровой. И так бесконечно, и так без конца...

3. Исполнительницу главной роли помнят все

Роль Нади досталась Наташе Лионн, которую вы могли запомнить по роли неунывающей заключенной Никки в драмеди "Оранжевый – хит сезона". Кроме того, Лионн появлялась во всех частях секс-комедии "Американский пирог" и в фильмах про чернокожего супергероя Блейда, где играла слепого биолога Саммерфилд.

4. Звездный актерский состав

Кроме Лионн, в "Матрешке" снимается бродвейская легенда Элизабет Эшли (красавица Дженни в шедевре Стэнли Крамера "Корабль дураков"), звезда сериала "Пожарные Чикаго" Чарли Барнетт и не нуждающаяся в представлении Хлоя Севиньи ("Парни не плачут").

5. Прическа главной героини

Как только Netflix обнародовал трейлер первого сезона "Матрешки", многие российские пользователи соцсетей обратили внимание, что прическа героини Лионн очень сильно похожа на прическу нашей Аллы Пугачевой образца 1982 года. Является ли Лионн фанаткой Примадонны? Вряд ли, но кто знает... Пугачева пока никак не прокомментировала образ Наташи в новом телепроекте.

Максим Тувим