Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

30 января, 19:05

5 причин начать смотреть "Матрешку" – новый сериал на Netflix

культура кино weekend

Не знаете, какой новый сериал выбрать? 1 февраля на Netflix стартует фантастический телепроект с очень русским названием "Матрешка". Главную героиню сериала, кстати, зовут Надя, а похожа она... на Аллу Пугачеву в молодости.

Видео: YouTube/Netflix

1. Создатель – девушка с юмором и регалиями
Сериал придумала американская клоунесса Эми Полер. Она – экс-резидент скетч-шоу Saturday Night Live, лауреат "Эмми" и "Золотого глобуса", а главное – звезда одного из лучших юмористических телепроектов 2010-х "Парки и зоны отдыха".

2. История без конца и смерти
На "Матрешку" стоит обратить внимание в первую очередь фанатам фильмов о "временной петле" – американского "Дня сурка" или советского "Зеркала для героя". В двух словах, "Матрешка" – история жизни ветреной девицы Нади. В день своего рождения, после ураганной вечеринки, она погибает, а потом просыпается живой и здоровой. И так бесконечно, и так без конца...

3. Исполнительницу главной роли помнят все
Роль Нади досталась Наташе Лионн, которую вы могли запомнить по роли неунывающей заключенной Никки в драмеди "Оранжевый – хит сезона". Кроме того, Лионн появлялась во всех частях секс-комедии "Американский пирог" и в фильмах про чернокожего супергероя Блейда, где играла слепого биолога Саммерфилд.

4. Звездный актерский состав
Кроме Лионн, в "Матрешке" снимается бродвейская легенда Элизабет Эшли (красавица Дженни в шедевре Стэнли Крамера "Корабль дураков"), звезда сериала "Пожарные Чикаго" Чарли Барнетт и не нуждающаяся в представлении Хлоя Севиньи ("Парни не плачут").

5. Прическа главной героини
Как только Netflix обнародовал трейлер первого сезона "Матрешки", многие российские пользователи соцсетей обратили внимание, что прическа героини Лионн очень сильно похожа на прическу нашей Аллы Пугачевой образца 1982 года. Является ли Лионн фанаткой Примадонны? Вряд ли, но кто знает... Пугачева пока никак не прокомментировала образ Наташи в новом телепроекте.

Максим Тувим

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать