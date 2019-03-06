Netflix экранизирует "Сто лет одиночества" Маркеса

Фото: Фотохроника ТАСС/Николай Малышев

Стриминговый сервис Netflix экранизирует книгу колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества". Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Исполнительными продюсерами сериала станут сыновья писателя Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барка. Команда, которая будет работать над экранизацией, пока не определена.

Родриго Гарсиа рассказал, что его отец не продавал права на экранизацию романа, поскольку считал, что временные рамки фильма слишком узкие. Однако сейчас, считает сын писателя, настал "золотой век сериалов", и пришло время для адаптации книги.

Так, сериал выйдет на испанском языке с английскими субтитрами. Это было одним из ключевых требований, поскольку сам Маркес говорил, что не хочет, чтобы экранизация была на каком-либо другом языке.

Роман "Сто лет одиночества" считается одной из важнейших книг XX века. Впервые он был опубликован в 1967 году в Буэнос-Айресе. В нем рассказывается история семи поколений семьи Буэндиа, которая проживает в вымышленном городе Макнондо. Роман был удостоен премии Ромуло Гальегоса.

