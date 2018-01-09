7 культовых книг, так и не дождавшихся экранизаций

Литература всегда была одним из главных поставщиков сюжетов для кино, и сегодня каждый успешный роман становится предметом охоты продюсеров. Правда, не все популярные книги удостаиваются таких же ярких киноверсий. О культовых книгах, так и не дождавшихся экранизаций, и тех, которым повезло больше — в материале портала Москва 24.

Габриэль Гарсия Маркес "Сто лет одиночества"

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Знаменитый эпос колумбийского автора — один из самых популярных романов ХХ века. Из книги, написанной в жанре магического реализма, читатель узнает историю семи поколений семьи Буэндиа, живущей в вымышленном городке Макондо.

Гарсия Маркесу не раз приходилось отказываться от предложений экранизировать свое самое известное произведение, но однажды условное согласие он все-таки дал — небезызвестному голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. При этом писатель выдвинул остроумное условие: сняв фильм целиком, выпускать каждый год по двухминутной главе в течение 100 лет. Очевидно, что фильм так и не вышел на экраны, и до сих пор самой известной экранизацией Гарсия Маркеса остается "Любовь во время холеры" 2007 года.

Дэниел Киз "Таинственная история Билли Миллигана"

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Документальный роман о Билли Миллигане — американском молодом человеке с диссоциативным расстройством личности, в теле которого "живут" 24 разных человека — лакомый кусок для кинематографистов, давно ожидающий своего воплощения на экране. Захватывающая история, психологизм, детективный сюжет делают его потенциальным хитом кинопроката. И несмотря на то, что слухи об экранизации книги ходят уже долгие годы, на роль главного героя вроде бы утвердили Леонардо ДиКаприо, а режиссером, по слухам, значится сам Мартин Скорсезе, фильм не был запущен в производство, и дата выхода на экран "Переполненной комнаты" так и остается неизвестной.

Джером Сэлинджер "Над пропастью во ржи"

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История Холдена Колфилда с момента своего появления на свет не уходит с верхних строчек рейтингов самых читаемых и продаваемых книг. Оказавшая огромное влияние на популярную культуру, постоянно мелькающая в других книгах и фильмах, она ни разу не была экранизирована. Причина проста — Сэлинджер не соглашался продать права на киноадаптацию, ссылаясь на исключительную "литературность" романа. В общем, увидеть версию этой книги на большом экране в ближайшем будущем вряд ли удастся, если только наследники писателя вдруг не передумают. Зато можно посмотреть на историю ее создания — фильм "За пропастью во ржи" с Николасом Холтом и Кевином Спейси как раз недавно вышел в прокат.

Милорад Павич "Хазарский словарь"

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Милорад Павич — один из немногих читаемых прозаиков, которым совершенно не везет с экранизациями. И дело здесь вовсе не в авторских запретах: напротив, как истинный постмодернист, сербский писатель интересовался экранными искусствами и даже представлял кинематографическое будущее своего необычного словаря. По его задумке, разделы книги должны быть экранизированы отдельными режиссерами разных стран независимо друг от друга, составив, таким образом, своеобразный паззл. За экранизацию романа брались не раз — и в России, и в Голливуде, но ни один проект так и не был воплощен. Это и неудивительно, ведь фантастические истории требуют больших бюджетов и рисков. Но ситуация не безнадежна: переговоры об экранизации ведутся и сейчас. Как знать, может быть скоро сказку для взрослых все же удастся увидеть на большом экране.

Венедикт Ерофеев "Москва — Петушки"

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Знаменитая постмодернистская поэма Ерофеева ставилась на сцене десятки раз, а достойную экранизацию до сих пор так и не получила. В 1991 году вышли документальный фильм Павла Павликовского, посвященный созданию поэмы и ее автору, и немецкий телевизионный фильм. В России попытки перенести путешествие Венички на экран так и не увенчались успехом — сегодня в отечественном кинематографе подобные экспериментальные сюжеты не пользуются большой популярностью.

Чак Паланик "Невидимки"

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Киносудьба произведений Паланика довольно неоднозначна: в то время, как адаптация "Бойцовского клуба" стала суперпопулярной, последовавшая через девять лет киноверсия "Удушья" подверглась критике и не получила признания. У третьего по популярности романа автора "Невидимки" еще более сложная судьба. О его скорой экранизации было объявлено еще в 2011 году, но с тех пор производство, кажется, так и не сдвинулось с мертвой точки. Скорее зрители дождутся двух других экранизаций — уже готовятся к съемкам "Колыбельная" и "Снафф".

Мариам Петросян "Дом, в котором..."

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Поклонники одного из самых популярных современных русских романов виртуально разделились на два лагеря: кому-то хотелось бы поскорее увидеть экранизацию любимой книги, другие же разделяют позицию автора о том, что перенести такое эпическое и фантастическое произведение на экран качественно будет довольно сложно. Мариам Петросян не исключает, что в конце концов экранизация может и состояться, но пока таких планов все еще нет.

Но некоторым произведениям повезло больше. В отличие от перечисленных книг, к сожалению или радости своих поклонников остающихся без киноадаптаций, экранные версии этих произведений выйдут в прокат уже совсем скоро.

Донна Тартт "Щегол"

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История мальчика, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее и скитающегося по миру с картиной Карела Фабрициуса, стала бестселлером сразу после публикации в 2013 году. Ее экранизация планируется к выходу на экраны в 2019-м — с бюджетом в 40 миллионов долларов и Джоном Краули ("Бруклин") в режиссерском кресле фильм обещает быть достойной версией своего первоисточника.

Джефф Вандермеер "Аннигиляция"

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Экранизацией фантастического романа Джеффа Вандермеера с Натали Портман, Оскаром Айзеком и Дженнифер Джейсон Ли в главных ролях занимается Алекс Гарленд — одновременно писатель и режиссер, автор нашумевшего в свое время "Пляжа" и футуристического фильма "Из машины", он лучше других знает, как переводить действие из книги в плоскость экрана.

Нил Гейман "Как разговаривать с девушками на вечеринках"

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Фильм с Эль Фаннинг и Николь Кидман — одна из самых ожидаемых экранизаций года, уже 22 февраля выйдет на экраны в России. Фантастическая история о музыке, молодости и пришельцах с оттенком ретро является киноадаптацией рассказа Нила Геймана, одного из самых популярных современных писателей.

Мишель Уэльбек "Покорность"

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Нашумевшую антиутопию о неизбежности исламизации французского общества в данный момент экранизируют в Германии — фильм по роману выйдет в 2019 году. До сих пор Мишелю Уэльбеку, в отличие от его более успешного соотечественника Фредерика Бегбедера, не так везло с экранизациями — немецкая версия "Элементарных частиц" не понравилась самому автору, а его собственный фильм, своеобразное продолжение романа "Возможность острова" был раскритикован и почти не вышел в международный прокат. Впрочем, ошеломительного успеха "Покорности" тоже вряд ли стоит ожидать — некоторые авторы так и остаются популярными у читателей и совершенно неизвестными широкому зрителю.