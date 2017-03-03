Габриэль Гарсия Маркес стал героем сериала

Фото: ТАСС/Николай Малышев

Жизнь Нобелевского лауреата по литературе Габриэля Гарсия Маркеса ляжет в основу телесериала в Колумбии. Как сообщает местное издание El Tiempo, режиссер Серхио Кабрера и продюсер Уго Леон Феррер презентовали первый эпизод.

Как отмечает издание, проект станет первым не документальным сериалом о Маркесе. В основу сюжета легли биографии писателя и воспоминания его близких. Авторы планируют выпустить три сезона по 13 серий.

Сейчас команда теленовеллы ищет финансирование для продолжения съемок. В качестве возможного покупателя проекта называют американский видесервис Netflix, транслирующий, например, сериал "Карточный домик".