Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта 2017, 08:26

Культура

Габриэль Гарсия Маркес стал героем сериала

Фото: ТАСС/Николай Малышев

Жизнь Нобелевского лауреата по литературе Габриэля Гарсия Маркеса ляжет в основу телесериала в Колумбии. Как сообщает местное издание El Tiempo, режиссер Серхио Кабрера и продюсер Уго Леон Феррер презентовали первый эпизод.

Как отмечает издание, проект станет первым не документальным сериалом о Маркесе. В основу сюжета легли биографии писателя и воспоминания его близких. Авторы планируют выпустить три сезона по 13 серий.

Сейчас команда теленовеллы ищет финансирование для продолжения съемок. В качестве возможного покупателя проекта называют американский видесервис Netflix, транслирующий, например, сериал "Карточный домик".

Габриэль Гарсиа Маркес (1927 – 2014) – колумбийский писатель-прозаик, работавший в направлении "магический реализм", а также журналист, издатель и политический деятель. Лауреат Нейштадтской литературной премии (1972) и Нобелевской премии по литературе (1982). Среди известных романов Маркеса – "Сто лет одиночества", "Осень патриарха", "Генерал в своем лабиринте".
сериалы Габриэль Гарсиа Маркес Латинская Америка байопики телесериалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика