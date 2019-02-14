Полнометражный сиквел сериала "Во все тяжкие" выйдет на Netflix

Фото: кадр из сериала "Во все тяжкие"

Полнометражный сиквел сериала "Во все тяжкие", съемки которого начались в ноябре 2018 года, выйдет на Netflix. Дата премьеры фильма пока не известна.

Как сообщает издание Variety со ссылкой на свои источники, детали сюжета фильма держатся в тайне. Также нет информации, стоит ли поклонникам сериала ждать появления в картине Брайана Крэнстона, который сыграл главного героя Уолтера Уайта в телевизионном шоу. Однако известно, что над проектом и сценарием работал создатель и исполнительный продюсер сериала Винс Гиллиган.

Представители AMC, Netflix и Sony Pictures Television от комментариев отказались.

Криминальный сериал "Во все тяжкие" впервые вышел на экраны в январе 2008 года. Последняя серия вышла осенью 2013 года. На протяжении пяти сезонов, состоящих из 62 эпизодов, рассказывалась история школьного учителя Уолтера Уайта, которому поставили диагноз "неоперабельный рак легких". Чтобы обеспечить финансовое будущее семьи после своей смерти, Уайт вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом начинает производить и продавать метамфетамин.