Состояние здоровья режиссера Митты улучшилось – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В связи с улучшением состояния здоровья Александра Митты его перевели из реанимации в неврологическое отделение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Боткинской больнице.

Ранее СМИ со ссылкой на помощницу кинодеятеля сообщили, что он почувствовал себя плохо, когда находился дома. Режиссеру незамедлительно вызвали скорую помощь, а затем его госпитализировали в реанимацию.

"Он находится в неврологическом отделении, в состоянии средней тяжести", – проинформировал собеседник агентства.

При этом сын Митты ранее заявил, что у режиссера нет никаких нарушений. Он сообщил, что отец проходит обычное обследование в больнице и результаты анализов в норме.



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