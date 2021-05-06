Баста опубликовал видео после объявленной на него "охоты" в Киеве

Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Российский рэпер Баста опубликовал ролик, в котором сообщил, что беспокоиться о нем не стоит. Видео опубликовано в Instagram музыканта.

Уточняется, что после недавнего визита рэпера в Киев его стали разыскивать украинские националисты. За информацию о местонахождении Василия Вакуленко назначено вознаграждение в размере около тысячи долларов.

"Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило, жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю", – написал артист.

Когда Баста был в украинской столице, один из мужчин стал обвинять его за выступления в Крыму.

В 2015 году власти Украины обнародовали черный список. В него внесены деятели культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности".

В список попали Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие. К настоящему времени в списке украинских властей содержатся 174 фамилии.

В январе 2021 года Госдума приняла заявление о недопустимости запретов и гонений на русский язык на Украине. Российские депутаты призвали власти страны прекратить политику розни под предлогом защиты национального языка.

