Баста опубликовал видео после объявленной на него "охоты" в Киеве

Фото: instagram.com/bastaakanoggano
Российский рэпер Баста опубликовал ролик, в котором сообщил, что беспокоиться о нем не стоит. Видео опубликовано в Instagram музыканта.
Уточняется, что после недавнего визита рэпера в Киев его стали разыскивать украинские националисты. За информацию о местонахождении Василия Вакуленко назначено вознаграждение в размере около тысячи долларов.
"Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило, жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы, крепко обнимаю", – написал артист.
Когда Баста был в украинской столице, один из мужчин стал обвинять его за выступления в Крыму.
В 2015 году власти Украины обнародовали черный список. В него внесены деятели культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности".
В список попали Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие. К настоящему времени в списке украинских властей содержатся 174 фамилии.
В январе 2021 года Госдума приняла заявление о недопустимости запретов и гонений на русский язык на Украине. Российские депутаты призвали власти страны прекратить политику розни под предлогом защиты национального языка.
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