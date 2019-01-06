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08:55

Музеи Московского Кремля представят работы своих реставраторов

культура

08:55

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Музеи Московского Кремля в 2019 году представят работы своих реставраторов за последние пять лет, сообщает Агентство "Москва".

Тематическая выставка "Хранители времени: реставрация в Музеях Московского Кремля" пройдет с 10 июля по 13 октября.

Посетители увидят государственные регалии, личные вещи монархов, парадное оружие, древние иконы, изделия работы русских и западноевропейских ювелиров. В реставрации этих предметов принимали участие специалисты по металлу, тканям, бумаге, темперной и масляной живописи.

Экспозицию будет сопровождать мультимедийная программа. С помощью нее гости составят представление о процессе работы музейных реставраторов разных специальностей.

Весной 2019 года Музеи Московского Кремля покажут предметы из собрания пекинского Музея императорского дворца Гугун.

культура

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