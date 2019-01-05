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09:08

Москвичи увидят свыше 100 экспонатов из пекинского императорского дворца

культура

09:08

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Фото: kreml.ru

Весной 2019 года Музеи Московского Кремля покажут предметы из собрания пекинского Музея императорского дворца Гугун. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Выставка под названием "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке" откроет новый сезон и станет частью культурного обмена между Россией и Китаем. Экспозиция посвящена эпохе правления императора Цяньлуна и основным вехам его жизни.

Отмечается, что особое место в экспозиции займут экспонаты, посвященные церемониалу эпохи Цин.

"Правление императора Цяньлуна отмечено военными успехами и достижениями в политике, распространением тибетского буддизма, а также особым отношением просвещенного правителя к древнему культурному наследию", – сказано в сообщении.

На выставке будет представлено более 100 экспонатов, включая символы власти, парадные одеяния императоров и императриц, портреты, произведения живописи и каллиграфии и документы.

Тем временем ГМИИ имени Пушкина анонсировал выставку к 180-летию изобретения фотографии. Экспозиция откроется 8 октября и продлится два месяца.

культура

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