Москвичи увидят свыше 100 экспонатов из пекинского императорского дворца

Фото: kreml.ru

Весной 2019 года Музеи Московского Кремля покажут предметы из собрания пекинского Музея императорского дворца Гугун. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Выставка под названием "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке" откроет новый сезон и станет частью культурного обмена между Россией и Китаем. Экспозиция посвящена эпохе правления императора Цяньлуна и основным вехам его жизни.

Отмечается, что особое место в экспозиции займут экспонаты, посвященные церемониалу эпохи Цин.

"Правление императора Цяньлуна отмечено военными успехами и достижениями в политике, распространением тибетского буддизма, а также особым отношением просвещенного правителя к древнему культурному наследию", – сказано в сообщении.

На выставке будет представлено более 100 экспонатов, включая символы власти, парадные одеяния императоров и императриц, портреты, произведения живописи и каллиграфии и документы.

Тем временем ГМИИ имени Пушкина анонсировал выставку к 180-летию изобретения фотографии. Экспозиция откроется 8 октября и продлится два месяца.