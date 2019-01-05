Москвичи увидят свыше 100 экспонатов из пекинского императорского дворца

Весной 2019 года Музеи Московского Кремля покажут предметы из собрания пекинского Музея императорского дворца Гугун. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Выставка под названием "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке" откроет новый сезон и станет частью культурного обмена между Россией и Китаем. Экспозиция посвящена эпохе правления императора Цяньлуна и основным вехам его жизни.
Отмечается, что особое место в экспозиции займут экспонаты, посвященные церемониалу эпохи Цин.
"Правление императора Цяньлуна отмечено военными успехами и достижениями в политике, распространением тибетского буддизма, а также особым отношением просвещенного правителя к древнему культурному наследию", – сказано в сообщении.
На выставке будет представлено более 100 экспонатов, включая символы власти, парадные одеяния императоров и императриц, портреты, произведения живописи и каллиграфии и документы.
Тем временем ГМИИ имени Пушкина анонсировал выставку к 180-летию изобретения фотографии. Экспозиция откроется 8 октября и продлится два месяца.
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