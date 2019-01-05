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07:55

Выставка к 180-летию изобретения фотографии пройдет в ГМИИ

досуг выставки культура

07:55

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Выставку к 180-летию изобретения фотографии откроют в главном здании Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.С. Пушкина.

Как рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе музея, экспозиция под названием "Дагеротип, автохром, полароид 1/1" откроется 8 октября и продлится два месяца.

Отмечается, что на выставке будут представлены три редкие технологии в истории фотографического искусства – дагеротип, автохром, полароид.

"Также будут показаны первые образцы фотографии, созданные при помощи трех основных процессов: черно-белого, цветного, моментального", – сказали в пресс-службе.

В рамках выставки можно будет увидеть работы из музеев Франции и Австрии. Экспозиция будет состоять из 100 фотографий, представляющих большинство жанров.

Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак ранее рассказала о главныз выставках ГМИИ в 2019 году.

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