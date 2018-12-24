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06:00

Директор Пушкинского музея назвала главные выставки 2019 года

культура выставки

06:00

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак посоветовала жителям Москвы, какие выставки стоит посетить в 2019 году.

Как отметила Лошак газете "Известия", в марте музей покажет экспозицию "Лондонская школа" из главного британского музея искусства XX–XXI веков Tate Modern.

"К нам приедут произведения художников, без которых невозможно понять историю искусства второй половины XX века: это Люсьен Фрейд, Франк Ауэрбах, Фрэнсис Бэкон и многие другие", – рассказала она.

Летом ГМИИ совместно с Эрмитажем представит выставку, посвященную коллекционеру XX века Сергею Щукину. По словам Лошак, она будет принципиально отличаться от выставки 2016 года в Фонде Louis Vuitton, вызвавшей ажиотаж в Париже.

"Мы хотим сделать более эмоциональную, человеческую историю. Проект будет идти все лето и до конца сентября", – подчеркнула директор ГМИИ.

Затем Пушкинский музей порадует москвичей выставкой британского художника Томаса Гейнсборо, а в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков выставят проект "Арабески. Восток–Запад" о влиянии персидского искусства на европейский и русский модернизм.

Завершат год приуроченная к 100-летию Баухауса выставка о немецком художнике Оскаре Шлеммере и выставка работ фламандского мастера Якоба Йорданса.

Помимо этого, музей сделает проект в параллельной программе Венецианской биеннале, акцент в котором будет сделан на видео-арте.

К новогодним праздникам "Мосгортур" и официальный портал мэра и правительства Москвы подготовили три новых маршрута по столичным музеям.

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