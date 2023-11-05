Прощание с дирижером Темиркановым началось в петербургской филармонии

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Прощание с народным артистом Советского Союза, дирижером, худруком Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Юрием Темиркановым началось в филармоническом зале. Об этом сообщает ТАСС.

Гражданскую панихиду сопровождает музыка в исполнении заслуженного коллектива РФ. Его в 1988 возглавил Темирканов, во всем мире его знали как "оркестр Темирканова". Он выступает под управлением главного дирижера Николая Алексеева.

Над сценой зала разместили большой портрет Темирканова. Гроб, рядом с которым возложили награды Темирканова, установили в центре зала.

Проститься с дирижером пришли сотни человек. Как рассказал перед церемонией народный артист РФ Лев Клычков, потеряли великого человека.

Темирканов умер 2 ноября в больнице в возрасте 84 лет. Его похоронят на Комаровском кладбище.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким дирижера. Он сказал, что это огромная и невосполнимая потеря для всех жителей России.