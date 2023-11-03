Юрия Темирканова похоронят на кладбище в Комарове

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Художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича, народного артиста СССР Юрия Темирканова похоронят на Комаровском кладбище. Об этом сообщил замхудрука филармонии Евгений Петровский.

"Юрий Хатуевич будет похоронен на кладбище в Комарове", – передает ТАСС слова Петровского.

Деятель культуры умер в четверг, 2 ноября, в возрасте 84 лет. По словам Петровского, смерть худрука наступила в больнице.

Позже в пресс-службе Санкт-Петербургской филармонии сообщили, что прощание с Темиркановым пройдет в воскресенье, 5 ноября, в 11:00 в Большом зале филармонии. В церемонии прощания примут участие два оркестра филармонии под руководством Николая Алексеева и Владимира Альтшулера.

В свою очередь, Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося дирижера. По словам президента РФ, это огромная и невосполнимая потеря для всех россиян.