Прощание с Юрием Темиркановым пройдет в Санкт-Петербурге 5 ноября

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Прощание с художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича народным артистом СССР Юрием Темиркановым состоится в воскресенье, 5 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу филармонии.

Там уточнили, что прощание с Темиркановым начнется в 11:00 в Большом зале культурного учреждения. В церемонии прощания примут участие два оркестра филармонии под руководством Николая Алексеева и Владимира Альтшулера.

Вице-президент Международного центра Рерихов (МЦР) Александр Стеценко, в свою очередь, рассказал "Газете.ру", что Темирканов долгое время болел.

При этом он отметил, что не может рассказать подробностей произошедшего, так как узнал о смерти деятеля культуры из СМИ. Смерть Темирканова он назвал тяжелой новостью для всех.

Темирканов умер в четверг, 2 ноября, в возрасте 84 лет. По словам заместителя художественного руководителя филармонии Евгения Петровского, смерть худрука наступила в больнице.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике. Он окончил музыкальную школу, а затем прошел обучение в средней специальной музыкальной школе Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, где окончил оркестровый факультет и класс оперно-симфонического дирижирования.

С 1966 по 1972 год Темирканов занимался должность дирижера Малого театра оперы и балета. А в 1988 году стал главным дирижером и художественным руководителем академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.