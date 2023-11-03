Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким дирижера Юрия Темирканова, скончавшегося накануне. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем – кончиной Юрия Хатуевича Темирканова", – написал президент.

Он подчеркнул, что это огромная и невосполнимая потеря для всех россиян. По словам главы государства, Темирканов посвятил себя служению искусству, высоким духовным идеалам, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, был открыт для добрых, благородных дел и начинаний.

"Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", – заключил Путин.

Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича народный артист СССР Юрий Темирканов умер в четверг, 2 ноября, в возрасте 84 лет. По словам заместителя художественного руководителя филармонии Евгения Петровского, смерть худрука наступила в больнице.

Прощание с Темиркановым состоится в воскресенье, 5 ноября. Оно начнется в 11:00 в Большом зале культурного учреждения. В церемонии прощания примут участие два оркестра филармонии под руководством Николая Алексеева и Владимира Альтшулера.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике. Он окончил музыкальную школу, а затем прошел обучение в средней специальной музыкальной школе Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, где окончил оркестровый факультет и класс оперно-симфонического дирижирования.

С 1966 по 1972 год Темирканов занимал должность дирижера Малого театра оперы и балета. А в 1988 году стал главным дирижером и художественным руководителем академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.