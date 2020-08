Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles

Фото: AP Photo

Музыкант Пол Маккартни, который является одним из основателей легендарной группы The Beatles, опроверг информацию о том, что во время роспуска коллектива все его участники ненавидели друг друга. Об этом сообщает РИА Новости.

Маккартни добавил, что The Beatles всегда были "семьей".

"А в семьях бывают споры, бывают разногласия. И некоторые хотят делать что-то одно, а некоторые – что-то другое. Так что я думаю, распад произошел после одной из таких ссор", – заметил музыкант.

Группа The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. Ее называют одной из наиболее успешных групп прошлого столетия. В списке величайших исполнителей всех времен журнал Rolling Stone поставил "битлов" на первое место.

В 1970 году "Ливерпульская четверка" прекратила свое существование.

Ранее в одной из больниц Нью-Йорка песню группы "Here comes the Sun" включали всем пациентам, победившим коронавирус. Композиция звучала после отключения человека от аппарата искусственной вентиляции легких.