Москвичи выберут музыку, которая будет звучать в Музее космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичам предложили выбрать композиции, которые будут звучать каждое утро в залах Музея космонавтики, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Чтобы выразить свое пожелание по поводу плей-листа учреждения, горожанам необходимо написать сообщение на страницах музея в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook. В учреждении отметили, что это поможет поддерживать атмосферу, пока музей временно закрыт.

В здании уже звучали некоторые композиции. Так, в музее включали песню Майи Кристалинской "Нежность". Именно ей американские астронавты из центра в Хьюстоне приветствовали Алексея Леонова и Валерия Кубасова, участвовавших в стыковке станций "Союз" и "Аполлон".

Также в музее включали песню Good Morning! Good Morning! авторства легендарной группы The Beatles, а также песню Good Morning из фильма "Поющие под дождем".

Ранее стало известно, что музеи, библиотеки и культурные центры столицы будут проводить онлайн-мероприятия на время закрытия из-за коронавируса. Не стал исключением и Музей космонавтики.

Кроме того, 24 марта в Москве запустили онлайн-проект #Москвастобой, в рамках которого можно посетить виртуальные экскурсии столичных музеев.