Почти 2 млн россиян посмотрели онлайн-концерт "Вместе на расстоянии"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти два миллиона человек посмотрели онлайн-концерт "Вместе на расстоянии" в поддержку самоизоляции в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу соцести.

Накануне в социальной сети прошел концерт в поддержу людей, которые сейчас находятся на домашнем карантине или на добровольной самоизоляции.

Ведущим мероприятия стал комик Сергей Мезенцев. Для пользователей исполнили свои композиции группы "Корни" и "Фабрика", а также другие исполнители продюсерского центра Игоря Матвиенко.

Ранее столичные театры "Современник", МХТ имени Чехова и "Практика" сообщили о старте онлайн-проектов в связи с ограничениями при проведении публичных мероприятий из-за коронавируса.

Так, в МХТ имени Чехова запустили рубрику "Наш ответ карантину", в рамках которой актеры будут делиться со зрителями своей жизнью вне театра.

Театр "Практика" анонсировал онлайн-премьеру спектакля мастерской Кудряшова "Созвездия". Спектакль можно будет увидеть 22 марта в 21:00 в "Яндекс.Эфире". А "Современник" запустил антивирусный онлайн-проект "Доктор Чехов".

В России количество случаев заражения в России составляет 306. Из них шесть в Москве, всего в столице их 137. Пациенты посещали страны, неблагополучные по эпидемиологической обстановке, в последние две недели.

