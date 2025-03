Ранее неизвестное полотно художника Васнецова "Богомольцы" выставят на торги

Фото: moscow-auction.ru

Ранее неизвестное полотно художника Виктора Васнецова "Богомольцы" выставят на торги Московского аукционного дома, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу дома.

Аукцион пройдет 16 марта, ожидаемая стоимость лота составит 1,5 миллиона долларов.

В 2003 году на аукционе Sotheby’s картина была продана за 50 тысяч долларов. Холст представили как работу неизвестного художника второй половины XIX века. Однако после продажи полотно передали на экспертизу в Русский музей.

Эксперты атрибутировали картину как произведение раннего периода творчества мастера. Они также определили, что это одна из вариаций картины "Нищие-певцы", написанной в 1873 году, отметил аукционный дом.

На полотне нет подписи художника, однако содержится приписка "Песни слепцовъ писаны... Парижскимь...въ Париже". Помимо нее, уровень мастерства и характерные особенности стиля позволили определить круг художников, которые могли создать это произведение. Специалисты Русского музея, помимо Васнецова, рассматривали работы Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Поленова, Николая Дмитриева-Оренбургского и Константина Савицкого. Затем эксперты установили авторство, ведь Васнецов представлял картину на выставке в Парижском салоне.

Где находилась картина до торгов 2003 года, неизвестно, рассказал сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

В прошлом году в Русском музее состоялась выставка, посвященная 175-летию со дня рождения Виктора Васнецова, в рамках которой публике впервые показали картину "Богомольцы". Выставка продлится до конца марта 2025 года, после чего полотно будет передано победителю аукциона.

Помимо картины, на торгах покажут еще 140 лотов. Участие примет полотно 1867 года "Пейзаж с волами" Ивана Айвазовского. "Сухопутное произведение" этого художника на торгах, отметил Подстаницкий, – редкость. При этом картина впечатляет сюжетом и размером в 1,5 метра. Ее начальная стоимость составит 100 миллионов рублей.

Также на аукционе выставят холст "Христос в терновом венце" Кузьмы Петрова-Водкина, картины Карла Брюллова, Василия Верещагина, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Сергея Виноградова и других художников.

Между тем 15 марта на гала-мероприятии Dream Big Gala: Night Out on the Town пройдут торги картин, которые нарисовали пингвины, капибары, ленивцы и жирафы зоопарка в Нью-Йорке. Средства, вырученные за картины, пойдут на нужды зоопарка и животных.

Зоосад рассказал, что "художники" усердно трудятся над своими произведениями. В этом им помогают специалисты. Например, пингвины создают картины, когда преследуют еду или лазер.