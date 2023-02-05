Николай Дроздов идет на поправку – Дунаев

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Телеведущий, зоолог и путешественник Николай Дроздов идет на поправку, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова композитора Дмитрия Дунаева.

Дроздов госпитализирован с января после того, как упал и сломал восемь ребер. Телеведущий некоторое время находился в реанимации из-за того, что ребра вдавились ему в легкие, это вызвало осложнения.

"Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут, и он поедет домой. Состояние хорошее, идет на поправку", – сказал композитор.

По словам Дунаева, точная дата выписки пока не известна.

Ранее дочь Дроздова Елена рассказала, что одно из ребер проткнуло ученому легкое – были жидкость и воздух в плевральной полости, из-за чего его состояние было сложным.

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